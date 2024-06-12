Житель Стерлитамака выжил после выпадения из окна многоэтажки

В Стерлитамаке мужчина выжил после выпадения из окна девятиэтажного дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Башкирии.

На кадрах с места инцидента заметно, как россиянин падает на козырек подъезда. После этого он срывается и оказывается на земле. Проходившая мимо женщина предлагает ему вызвать скорую и отходит, после чего местный житель поднимается и делает несколько шагов.

В минздраве сообщили, что медики доставили пострадавшего в больницу, но там его отпустили после оказания помощи.

До этого в Москве мужчина выпал из окна на 14-м этаже. Россиянина заметили висящим на внешней корзине для кондиционера, после чего вызвали спасателей. Пока сотрудники МЧС ехали на место, соседи пытались обратить внимание людей из соседней квартиры на ситуацию, чтобы затащить висевшего через окно, но затея оказалась безуспешной.

Вскоре спасатели вскрыли дверь жилья мужчины и помогли ему забраться внутрь через окно. Очевидцы предполагают, что местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Бурятии альпинист сорвался с 20-метровой высоты и выжил.