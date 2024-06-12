Адвокат генерала Попова допустил прекращение уголовного дела

Уголовное дело в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут прекратить, если он отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО) и отличится там, заявил адвокат военного Дмитрий Аграновский. Об этом пишет РИА Новости.

«В соответствии со статьей 28.2 части 1 УПК РФ, предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командования воинской части. В соответствии со статьей 78.1 части 1 УК РФ дело прекращается в связи с награждением госнаградой либо в связи с окончанием периода мобилизации или боевых действий», — сказал адвокат.

Статья, по которой проходит Попов, не является препятствием для отправки обвиняемого на фронт, отметил Аграновский. При этом он подчеркнул, что сама по себе отправка на СВО не освобождает от уголовной ответственности.

До этого защитник Попова Сергей Буйновский заявил, что расследование по делу Попова могут временно приостановить, если его направят в зону СВО. По словам адвоката, такую возможность предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс. Для этого необходимо, чтобы непосредственный начальник Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, обратился в военное следствие, после чего арестованного генерала могут направить на фронт, объяснил Буйновский.

Ранее Попов заявил, что ничего, «кроме долгов и кредитов», у него нет.