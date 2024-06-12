Врач сообщил о росте заболеваемости раком почки

В последнее время динамика роста рака почки заметно прогрессирует. Ежегодно им заболевают почти 250 тыс. человек, причем мужчины находятся в особой зоне риска. О том, какие факторы способствуют развитию заболевания «Газете.Ru» рассказал врач-онкоуролог Денис Алтунин.

Он отметил, что у мужчин рак почки диагностируется в четыре раза чаще, чем у женщин. Самым распространенным и одновременно самым агрессивным, по мнению специалистов, считается почечно-клеточный рак. Именно на него приходится около 90% всех случаев.

По словам онкоуролога, на развитие почечно-клеточного рака в первую очередь влияет ряд внешних факторов, связанных с неправильным образом жизни.

«На сегодняшний день существует несколько факторов, напрямую влияющих на развитие рака почки. Это курение и избыточный вес, а также наличие сердечно-сосудистых и хронических заболеваний почек. Недавно были обнародованы международные исследования рака почки у курильщиков. Оказалось, у тех, кто выкуривает больше 20 сигарет в день, риски почечно-клеточного рака повышаются до 100%. Все дело в канцерогенах табачного дыма, которые очень агрессивны по отношению к почечной ткани. При постоянной интоксикационной нагрузке в структуре почки происходят всякого рода мутации, вплоть до развития онкопроцесса», — отметил Алтунин.

Врач также обратил внимание на взаимосвязь между избыточной массой тела и высоким риском развития онкозаболевания. Причем у женщин, страдающих ожирением, повышенные риски. Механизм действия этого фактора связан с эндокринными изменениями в организме полных людей, прежде всего, с нарушением углеводно-жирового обмена и повышением уровня «плохого» холестерина, а также инсулинорезистентностью (избыточное накопление глюкозы в печени и мышечной ткани).

Кроме того, опасный недуг может подстерегать людей, страдающих гипертонией. Длительный прием гипотензивных лекарств при повышенном давлении может иметь обратную сторону — развитие почечной гипоксии (кислородное голодание), более того, повышение уровня свободных радикалов в организме. А как известно, радикалы могут серьезно повреждать здоровые органы, в особенности почки.

«В отдельной группе риска — пациенты с хроническими болезнями почек. Сегодня у нас много информации, подтверждающей связь между запущенным пиелонефритом или, например, поликистозом почек и развитием почечно-клеточного рака. Причем, как показывают клинические исследования, риски онкозаболевания повышаются в несколько раз, если воспалительные процессы в почках наблюдаются у пациента уже много лет», — сказал онкоуролог.

Он также добавил, что у некоторых пациентов в 4% случаев выявляется наследственный рак почки. По последним наблюдениям ученых, риски его развития связаны с несколькими наследственными факторами, а конкретно с синдромами von Hippel Lindau и Birt-Hogg-Dube (вызывают мутации клеток и провоцируют образование доброкачественных и злокачественных опухолей в разных органах, включая почки и мочевой пузырь).

«Вредные привычки — основные триггеры рака почки. К счастью, ими можно управлять и менять ситуацию в лучшую сторону. Все зависит от желания каждого отдельного человека и осознанного отношения к своему здоровью. Любую серьезную патологию можно поймать на начальной стадии, если проявлять онконастороженность и не забывать заботиться о себе и близких», — заключил онкоуролог.

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