Одесса может остаться без скорой помощи

Водители скорой помощи массово увольняются из-за мобилизации на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на опрошенных водителей.

Интервью изданию дал водитель одного из экипажей скорой помощи, который принимал участие в драке возле территориального центра комплектования (ТЦК) Киевского района Одессы. Мужчина рассказал, что медицинские учреждения не предоставляют своим сотрудникам никакой брони от призыва на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), при этом начальство даже не обещает такую меру защиты для сотрудников.

По словам мужчины, в Одессе уже не хватает водителей для скорой помощи — а скоро станет не хватать также фельдшеров, которые также массово увольняются.

До этого издание «Страна» сообщило, что добровольные помощники оказывали поддержку сотрудникам ТЦК в Киевском районе Одессы, которые пытались насильно мобилизовать прибывших по ложному вызову врачей скорой помощи.

Инцидент произошел во вторник, 11 июня. Прибывшие на ложный вызов врачи скорой помощи были силой задержаны и заперты в ТЦК — им на выручку прибыли другие экипажи, после чего началась драка между врачами с одной стороны и сотрудниками ТЦК и неизвестными гражданскими лицами с другой.

Ранее украинские военные стали писать на машинах «Не ТЦК», опасаясь поджога.