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В Москве задержали молодого человека, который спрыгнул с Крымского моста

Юношу, который хотел бесплатно прокатиться на теплоходе, задержали в Москве

Юношу из Кузбасса, который хотел бесплатно прокатиться на теплоходе, задержали в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники транспортной полиции поймали безбилетника, который спрыгнул с Крымского моста на крышу прогулочного теплохода, курсирующего по Москве-реке. Впоследствии 20-летний житель Кемеровской области признался, что лишь хотел покататься на теплоходе, не оплачивая поездку.

В итоге «зайца» сняли с борта судна и доставили в отдел. Стражи порядка решили привлечь нарушителя к административной ответственности и составили на него протоколы за мелкое хулиганство, нарушение требований в области транспортной безопасности и потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Ранее подросток доехал из Москвы до Петербурга за четыре часа, все это время находясь снаружи «Сапсана».

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