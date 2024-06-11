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В Башкирии написали жалобу из-за «проукраинского» бордюра

Активист Рахматуллин: в Уфе написали жалобу властям из-за «украинского бордюра»

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В Уфе жители написали жалобу властям из-за бордюра, напоминающего желто-голубой флаг Украины. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» активист Альберт Рахматуллин, к которому граждане обратились за помощью из-за грозящего судебного преследования.

Отмечается, что не понравившаяся кому-то из граждан раскраска использовалась с 2022 года, однако после жалобы выбравших «подозрительные» цвета жителей дома обязали написать объяснительные записки. Согласно оформленной при покупке краски документации, использовались желтый и серый цвета, а не желтый и голубой.

При этом Рахматуллин подчеркнул, что в России нет законодательного запрета на использование голубого и желтого цветов, и его использует, например, сеть «Лента».

До этого в Нижнем Новгороде за сутки перекрасили желто-голубую детскую площадку из-за шуточного комментария в социальной сети, который «неравнодушные читатели» донесли до властей.

Ранее на россиянку написали жалобу из-за фотографии в желтом пуховике на фоне неба.

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