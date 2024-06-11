Юрист объяснил, как распознать рейдерский захват бизнеса

Рейдерский захват бизнеса — незаконное его поглощение против воли собственника. Об этом в беседе с РИАМО рассказал адвокат уголовно-правовой практики адвокатского бюро K&P.Group Алексей Потапов. Он отметил, что в 90-е годы данная процедура представляла собой силовой захват управления организацией, однако сегодня большинство баталий разворачиваются в судебных тяжбах.

«В арсенале современных рейдеров существуют новые методы — изготовление поддельного протокола общего собрания, учредительных документов, договора купли-продажи имущества или судебных решений», — рассказал юрист.

Еще один метод — управляемое банкротство интересующей рейдеров компании, которое контролируется через кредитора или арбитражного управляющего, добавил он.

Нередко, по его словам, злоумышленники прибегают к шантажу и вымогательству, оказывая давление на владельца бизнеса.

В марте этого года сотрудники ФСБ задержали участников преступной группы, которая подозревается в рейдерских захватах в Ставропольском крае. По данным спецслужбы, задержанные совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений региона. Это было сделано в целях захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юрлиц, отметили в ведомстве.

Ранее в Рязани на завод «Рязцветмет» вторглись вооруженные люди.