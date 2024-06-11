Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал неочевидную причину рассеянного склероза

Врач Хорошев: чрезмерная чистота в доме приводит к развитию рассеянного склероза

close
100%
Shutterstock

Рассеянный склероз является аутоиммунным заболеванием, которое развивается в период от 30 до 40 лет и может иметь абсолютно разные симптомы. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев. При этом, по его словам, одной из неочевидных причин возникновения недуга может быть чрезмерная чистота.

«Замечено, что чаще всего заболевание встречается у семей, которые агрессивно занимаются уборкой своей квартиры — сверх чистота приводит к тому, что иммунная нагрузка на тело снижается, а ведь наш организм создан для постоянной войны с окружающей средой. Наши предки, несмотря на условия антисанитарии, были здоровы», — рассказал врач.

Он добавил, что если иммунную систему разумно загружать, можно предотвратить аутоиммунные заболевания.

Рассеянный склероз — это заболевание, при котором иммунная система человека разрушает специальную оболочку отростков нервных клеток. Это нарушает проведение нервных импульсов в головном и спинном мозге, в связи с чем слабеют руки и ноги, ухудшается зрение, появляется головокружение и снижается двигательная способность.

В 2024 году ученые из Университета Восточного Пьемонта в Италии установили, что умеренное потребление жирной рыбы и алкоголя снижает риск развития рассеянного склероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Российские врачи объяснили рост количества больных рассеянным склерозом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами