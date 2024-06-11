Врач назвал неочевидную причину рассеянного склероза

Рассеянный склероз является аутоиммунным заболеванием, которое развивается в период от 30 до 40 лет и может иметь абсолютно разные симптомы. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев. При этом, по его словам, одной из неочевидных причин возникновения недуга может быть чрезмерная чистота.

«Замечено, что чаще всего заболевание встречается у семей, которые агрессивно занимаются уборкой своей квартиры — сверх чистота приводит к тому, что иммунная нагрузка на тело снижается, а ведь наш организм создан для постоянной войны с окружающей средой. Наши предки, несмотря на условия антисанитарии, были здоровы», — рассказал врач.

Он добавил, что если иммунную систему разумно загружать, можно предотвратить аутоиммунные заболевания.

Рассеянный склероз — это заболевание, при котором иммунная система человека разрушает специальную оболочку отростков нервных клеток. Это нарушает проведение нервных импульсов в головном и спинном мозге, в связи с чем слабеют руки и ноги, ухудшается зрение, появляется головокружение и снижается двигательная способность.

В 2024 году ученые из Университета Восточного Пьемонта в Италии установили, что умеренное потребление жирной рыбы и алкоголя снижает риск развития рассеянного склероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Российские врачи объяснили рост количества больных рассеянным склерозом.