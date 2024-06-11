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84-летнего заслуженного учителя из Брянской области заподозрили в развращении школьниц

В Брянской области арестовали 84-летнего подозреваемого в развращении школьниц

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Depositphotos

В Брянской области возбудили дело в отношении 84-летнего учителя ИЗО, его подозревают в развращении юных учениц. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, подозреваемый имеет звание заслуженного учителя РФ и признан «отличником народного просвещения». До недавнего времени мужчина преподавал живопись в кружке при гимназии №1 в одном из районов области.

Однако две шестиклассницы, которые ходили в кружок ИЗО, признались взрослым, что во время занятий пожилой педагог показывал им порнографические ролики и фото. Следствие полагает, что это произошло еще в январе.

Сейчас фигурант дела о развратных действиях находится под домашним арестом. Если суд признает пенсионера виновным в развращении двух и более лиц, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее учительницу из Ленобласти заподозрили в совращении четвероклассника.

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