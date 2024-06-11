Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Ульяновске

В Ульяновске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, ребенок находился один в комнате общежития. Об этом сообщает областное управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел в Засвияжском районе Ульяновска, двухлетний мальчик находился в комнате обжежития, его мать готовила еду на общей кухне. Он забрался на диван и перелез на подоконник.

Ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал с высоты пятого этажа, врачи не смогли спасти пострадавшего. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Ленобласти мальчика госпитализировали с переломом черепа после падения со второго этажа. Семья отдыхала в загородном доме. Родители находились на первом этаже, дети играли на втором. В какой-то момент четырехлетний сын пары выпал из окна. После произошедшего пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, внутримозговой гематомой и переломом костей черепа. Ребенок находится в реанимации, состояние пациента оценивают как крайне тяжелое.

Ранее в Омске двухлетний ребенок выжил после падения из окна.