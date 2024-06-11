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Россиянам рассказали о пользе занятий сквошем для здоровья

Специалист Малыгин: сквош помогает тренировать сердечно-сосудистую систему

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Shutterstock/Nomad_Soul

Игроки в сквош могут тратить около 600–1000 килокалорий за час занятия этим видом спорта. Об этом RuNews24 рассказал заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия», к.э.н., доцент Андрей Малыгин.

По его словам, такая физическая активность позволяет тренировать сердечно-сосудистую систему.

«Этот вид спорта также обеспечивает хорошую тренировку верхней и нижней части тела за счет нагрузки на ноги при перемещениях по корту, на руки и туловище при осуществлении ударов ракеткой», — отметил Малыгин.

При этом эксперт уточнил, что занятия сквошем могут спровоцировать сердечную аритмию. В связи с этим пожилым людям с сердечными заболеваниями рекомендуется воздержаться от занятий этим видом спорта.

В 2023 году президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что на исполкоме было принято решение включить в программу Игр-2028 пять новых видов спорта — бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк поможет развитию сквоша в России.

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