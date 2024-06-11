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Посол РФ в Дании назвал провокацией задержание россиянки в стране

Посол Барбин: задержание россиянки в Дании является провокацией

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Depositphotos

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что задержание россиянки в стране является провокацией датских спецслужб. Его слова передает ТАСС.

Барбин уточнил, что посольство России в Дании требует от датских властей незамедлительного освобождения женщины.

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной», — подчеркнул дипломат.

До этого телекомпания Danmarks radio (DR) со ссылкой на датскую службу безопасности (РЕТ) сообщала, что гражданку России задержали в Дании по подозрению в содействии российской разведке.

Арест состоялся при сотрудничестве полиции Южной Зеландии и Лолланд-Фальстера.

11 июня сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Камчатскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в тайном сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что задержанная в Польше украинка может получить срок за кражу 30 велосипедов в Дании.

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