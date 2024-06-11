В Белгородском государственном аграрном университете имени В.Я. Горина (БелГАУ) украсили студенческое общежитие флагом Нидерландов вместо РФ, сообщает издание «Подъем».

По данным издания, флаг быстро убрали вместе с медведем, который его держал.

«Учащиеся вуза рассказали, что двери корпуса украсили праздничными картинками ко Дню России, на одной из них был изображен медведь с флагом в лапах, правда, порядок цветов на полотнище вызвал вопросы», — говорится в публикации.

Заведующая общежитием отметила, что здание якобы украшали студенты, но скрыла тот факт, что тоже присутствовала при этом.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на размещение в штаб-квартире ООН радужных флагов, приняв их за «флаги ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее «Царьград» сообщал, что пилоты ВВС Франции раскрасили небо Марселя в российский триколор.