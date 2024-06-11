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Жительница Саратова на автомобиле протаранила остановку с женщиной на ней

В Саратове машина врезалась в остановку с человеком

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Телеграм-канал «Юрий Юрин»

Россиянка из Саратова на машине въехала в остановку, на которой находилась женщина. Об этом сообщает начальник Управления региональной безопасности Правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Чернышевского. Женщина на автомобиле марки Toyota протаранила остановку, в результате чего пострадала стоявшая в павильоне местная жительница. Помощь врачей также понадобилась водителю. О характере травм обеих не сообщается, информация об их состоянии отсутствует.

«На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС», – поделился Юрин.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Kp.ru, женщина за рулем Toyota не справилась с управлением автомобилем, поэтому попала в аварию. После столкновения с остановкой, россиянка врезалась в стоящую на стоянке машину марки Skoda.

Ранее россиянин врезался на машине в остановку и получил 9,5 года колонии.

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