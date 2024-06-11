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Союз турагентств объяснил попадание туристов из РФ в рейтинг самых расточительных

Глава СТА Голов: благодарность российских туристов принимают за расточительность

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Павел Львов/РИА «Новости»

В этом году в десятку самых расточительных туристов в мире попали российские туристы. Такой отдых «на широкую ногу» объясняется тем, что россияне хотят запомнить свой отпуск, а также стараются быть благодарными и оставлять щедрые чаевые, объяснил НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

«Это не расточительность, а желание погулять и отблагодарить, если все хорошо, — отметил эксперт. — Мы всегда оставляли хорошие чаевые, всегда благодарили тех, кто нас хорошо обслуживает. Это широта души».

Сегодня жители России отдыхают реже, чем это было раньше, поэтому если выбираются в отпуск, то стремятся сделать все, чтобы он стал запоминающимся, подчеркнул Голов.

До этого сообщалось, что в этом году доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на июль выросла на 22% до 28%. Самым популярным направлением стал Ереван (Армения), на втором месте – Турция (Анталья).

Ранее стало известно количество китайских туристов, посетивших Россию без визы.

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