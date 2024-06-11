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Создатель преступной группы «ЕНОТ» получил срок

Суд приговорил научного руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова к 14 годам колонии

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Кунцевский суд Москвы приговорил экс-советника главы центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова к 14 годам лишения свободы за создание преступной группы «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ) и вымогательство. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно судебному решению, Молокоедов будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

7 июня обвинение запросило для научного сотрудника 14,5 года заключения.

По версии следствия, Молокоедов в 2018 году возглавил преступную группировку, участники которой напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Считается, что у них был конфликт из-за земельного участка с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов.

Осужденный находится под стражей более пяти лет. В 2022 году Мосгорсуд аннулировал 14-летний приговор и направил дело на повторное рассмотрение. При этом защита настаивала на полном оправдании подсудимого.

Ранее стало известно, что лидеров экстремистской организации из Тувы будут судить в Москве.

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