Боец СВО прокричал в конфликте с мигрантами «я защищал Родину» и попал на видео

В Казани участник специальной военной операции (СВО) на Украине попал в дорожный конфликт с напавшими на него мигрантами, но в итоге сумел отбиться от группы людей. Момент инцидента попал на видео, которое опубликовал региональный Telegram-канал «Жесть Казани».

По данным в публикации, конфликт возник после того, как иностранные граждане подрезали машину вернувшегося с зоны боевых действий мужчину, а затем напали на него с помощью резиновой дубинки.

Россиянин эмоционально отреагировал на такие действия незнакомых для него людей. «Я вообще-то защищал Родину, а вы меня ногами пинаете, [гомосексуалисты]! Я тебя запомню!» — прокричал он и ударил ногой одного из мигрантов.

В Telegram-канале уточнили, что участник СВО незадолго до драки управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Судя по опубликованному видео, россиянин во время конфликта также доставал тесак, которым нанес до пяти ударов по машине оппонентов.

Согласно данным местного канала, вскоре после произошедшего мигранты написали на россиянина заявление в МВД, при этом сам ветеран СВО обращаться в отделение полиции пока не стал.

В начале июня в сети опубликовали ролик, в котором жительница Новосибирской области отчитала ветерана СВО за участие в конфликте в очереди к врачу в поликлинике.

Ранее бойцы СВО рассказали, как воевали бок о бок с экс-заключенными.