В школах Швейцарии могут запретить ношение хиджаба

Депутаты парламента Швейцарии призывают правительство рассмотреть возможность запрета ношения хиджаба в школах страны. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что Национальный совет (Большая палата парламента) поддержал 104 голосами против 77 постулат по этому вопросу.

Парламентарии считают, что ношение хиджаба противоречит конституции страны, поскольку оно дискриминирует девочек из мусульманских семей и свидетельствует об их обязанности подчиняться.

28 мая вице-спикер РФ Владислав Даванков внес в Государственную думу законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе такой, которая частично или полностью скрывает лицо. Как отмечалось в пояснительной записке, инициатива направлена на «закрепление светского характера образования».

Создатели поправок указывали также, что светский характер обучения предотвращает дискриминацию по религиозному или культурному признакам, а также обеспечивает равные права для всех учеников. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов выступил против этого законопроекта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российском вузе мусульманку заставили читать стихи о вреде хиджаба.