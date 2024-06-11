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Москвичей предупредили о рекордных осадках в течение всей недели

Синоптик Шувалов: к концу недели осадки в Москве превысят месячную норму

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Павел Бедняков/РИА Новости

В Москве в течение всей недели будут идти дожди и ливни с грозами и градом. До конца недели количество осадков превысит месячную норму, сухая погода придет не раньше выходных, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Начался, как я его назвал, дождливый марафон. Дождливая погода сохранится вплоть до четверга включительно, потому что мы все это время будем находиться во фронтальной зоне, которая очень медленно перемещается с запада на восток», — отметил Шувалов.

Основные облачные образования перейдут к Москве и Подмосковью, из-за чего дожди станут регулярными. Пик придется на четверг – по прогнозу синоптика, в этот день выпадет до четверти месячной нормы осадков.

В целом ожидается, что за сегодня и завтра в Москве выпадет до 20 мм осадков. Таким образом, к концу недели их количество перешагнет через отметку месячной нормы, предупредил метеоролог. В отдельных районах, по его словам, это уже наблюдается по итогам дождливой прошлой ночи – к примеру, на ВДНХ.

Вместе с дождями ожидаются грозы, град, сильный шквалистый ветер. Однако к выходным вернется хорошая погода, пообещал Шувалов.

Напомним, в Метеобюро Москвы сообщали, что ливни задержатся в столице до конца недели, а в четверг слегка похолодает из-за холодного атмосферного. В субботу, 15 июня, интенсивность осадков снизится, однако небольшие дожди местами все же пройдут, заключила Позднякова.

Ранее водителям в Москве посоветовали пересесть на метро из-за дождей.

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