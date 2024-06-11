Зеленского призвали разрешить альтернативную службу на Украине

Украинцы попросили президента Владимира Зеленского разрешить альтернативную службу для людей, которые не могут позволить себе службу в армии из-за религиозных убеждений. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента Украины.

Граждане попросили Зеленского инициировать внесение изменений в украинское законодательство, чтобы закрепить возможность таким людям выполнять свой долг перед страной путем замены всех видов военной службы на альтернативную (невоенную) службу. Предлагается внедрить такую службу не только в мирное время, но и в период военного положения или особого периода.

Авторы петиции ссылаются на 35 статью Конституции Украины о праве на свободу мировоззрения и вероисповедания, которая предполагает возможность такой замены. В документе указано, что этот вопрос пока не урегулирован законодательством, из-за чего военные комиссариаты отказывают в таких просьбах.

По состоянию на 11 июня петиция набрала более 1,6 тысячи голосов из 25 тысяч необходимых для ответа президента.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.