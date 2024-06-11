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ФСБ показала, что конфисковано у чиновников в Карачаево-Черкесии

ФСБ показала золотой ТТ фигуранта дела о хищении 60 млн рублей в КЧР

ФСБ опубликовала кадры задержания высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии. Из видео следует, что у подозреваемых в хищении 60 миллионов рублей обнаружили множество ценностей, включая золотой пистолет ТТ.

На кадрах запечатлено, как бойцы спецподразделения перебираются через забор роскошного особняка по лестнице. Кроме этого, демонстрируются кадры с дорогими автомобилями, крупными суммами денег и коллекцией наручных часов.

11 июня в Карачаево-Черкесии силовики задержали группировку, состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которая из бюджета похитила около 60 млн руб., направленных на развитие в республике сельского хозяйства.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. У членов группы обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывают на их противоправную деятельность.

До этого стало известно, что Свердловская область станет одним из первых регионов, в котором чиновников проверят на коррупцию с помощью ИИ.

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