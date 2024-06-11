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Стартовали Всероссийские конкурсы в области охраны труда

Всероссийские конкурсы в области охраны труда пройдут с 10 июня по 10 сентября

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Shutterstock

Всероссийские конкурсы в области охраны труда пройдут с 10 июня по 10 сентября 2024 года, сообщили в Минтруде РФ.

По итогам конкурсов будут определены лучшие работодатели, специалисты и организации в сфере охраны труда в России.

В этом году организованы шесть Всероссийских конкурсов: «Лучший специалист по охране труда», «Лучший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда», «Лучшие цифровые решения по охране труда», «Лучшая организация крупного бизнеса в области охраны труда», «Лучшая бюджетная организация в области охраны труда» и «Лучшая организация малого и среднего бизнеса в области охраны труда».

Церемония награждения победителей пройдет 11 сентября на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

Заявки на участие можно подать на сайте kot.vcot.info до 30 июня.

Всероссийские конкурсы в области охраны труда проводятся с 2018 года и направлены на распространение лучших решений и практик, а также совершенствование культуры безопасности и ее постоянное развитие.

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