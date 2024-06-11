Госсоветник Казахстана предложил обозначить «красную линию» в общественных дискуссиях

Понятие «справедливость» лежит в основе идеологии, сформулированной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в его программной речи в марте. Однако на этот принцип глава государства опирается с первых дней руководства страной, отмечает политический и общественный деятель, государственный советник Ерлан Карин в своей статье, посвященной концептуальным основам курса президента Токаева. Материал опубликован в «Казахстанской правде».

«Справедливый Казахстан» — ключевая идеологема проводимого государственного курса, идейный стержень, цель политики, а также образ будущего для общественного сознания, пишет Ерлан Карин.

Он констатирует, что идея справедливости легла в основу многих конкретных решений Токаева, выработанных на базе широкого общественного диалога и экспертного обсуждения.

За последние пять лет в стране укрепились статус и роль госинститутов, начал работу Конституционный суд, сокращены полномочия президента и расширены полномочия парламента, упрощена процедура регистрации партий, внедрена прямая выборность сельских акимов.

Более чем в два раза вырос размер минимальной оплаты труда, что позитивно отразилось на доходах около 1,8 млн граждан. Повышены статус и престиж учителей, врачей, ученых, существенно усилена их социальная защита и увеличены зарплаты.

Казахстан выстраивает политику не в угоду кому-то или каким-то трендам, а ориентируясь на собственную повестку развития и национальные интересы. И здесь надо избегать не только каких-то деструктивных действий, но и даже любой провокационной, конфликтной риторики, считает Карин.

Участники публичного поля, особенно общественники, СМИ, блогеры, гражданские активисты не должны допускать какого бы то ни было раскола в обществе и нагнетания конфликтности по таким чувствительным для общества темам, как межэтнические и религиозные отношения, языковой вопрос и внешняя политика.

Он полагает, что в общественных дискуссиях должна быть обозначена так называемая «красная линия» — redline, выход за которую несет риски для общественной стабильности и противоречит общенациональным интересам. При этом «красные линии — это не табу, не цензура и не запрет на обсуждение каких-то тем и вопросов. Это призыв к соблюдению корректности и сдержанности в политических дискуссиях.

Жителям страны важно сохранять внутреннее единство и общественную консолидацию, заключает Карин.