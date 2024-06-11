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Стало известно, какая погода будет в Петербурге в День России

Синоптик Колесов: дождь ожидается в Петербурге в День России

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Алексей Даничев/РИА Новости

В День России, 12 июня, в Санкт-Петербурге ожидается «сложная» погода. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передает «Мойка78».

Он уточнил, что в этот день ожидается дождь.

«Атмосферный фронт будет проходить ночью и утром через город, так что дождей нам не избежать. Но и в середине дня еще возможен дождь кратковременного характера. Ветер юго-западного, западного направления усилится до 7-12 м/с», — сообщил эксперт.

Ближе к вечеру погодные условия улучшатся, однако, воздуху помешают нагреться осадки и облака. По словам Колесова, во вторник, 11 июня, в Петербурге, напротив, ожидается хорошая погода без дождей. Температура воздуха будет комфортной, заключил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что на следующей неделе на юге европейской России ожидается повышение температуры воздуха на два-четыре градуса выше обычной. Так, на юге европейской России будет очень жарко, температура продержится выше нормы на протяжении всей недели. В Краснодарском крае температура поднимется до 31-36°С, в Крыму и Ставропольском крае также будет очень тепло, уточнил он.

Ранее москвичей предупредили о жаркой погоде на этой неделе.

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