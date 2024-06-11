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Двухмесячный ребенок проглотил булавку и попал в больницу в Подмосковье

В Подмосковье врачи достали булавку из двухмесячного ребенка

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Телеграм-канал «Разборчивым почерком»

В Подмосковье из кишечника двухмесячного ребенка достали булавку. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Люберцы. Двухмесячный ребенок поступил в областной центр материнства и детства, где врачи обнаружили в конечном отделе его тонкой кишки булавку. Отмечается, что она была закрыта и угроза травматизации стенки кишечника иголкой отсутствовала.

Хирурги приняли решение извлечь инородный предмет трансректально. В ходе малоинвазивного вмешательства врачи сместили булавку в сигмовидную кишку и успешно достали ее. Таким образом, медики помогли ей покинуть организм малолетнего естественным путем, сократив послеоперационную реабилитацию.

Сообщается, что ребенок чувствует себя хорошо. Его уже выписали из медицинского учреждения и отправили домой.

Ранее в Зеленограде ребенок затолкал часть пластмассовой пирамидки в задний проход.

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