Врач дала советы, которые помогут пожилым укрепить свою нервную систему

Пожилым людям важно быть физически активными и чаще гулять на свежем воздухе, чтобы укреплять свою нервную систему. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, в этом случае в их организме снижается уровень кортизола, гормона стресса и повышается уровень дофамина и гормона хорошего настроения. Помимо этого, для укрепления нервной системы врач советует включать в рацион питания продукты, которые богаты магнием и витаминами группы B. В частности, она советует употреблять больше овощей и зерновые.

«Можно замачивать овес, овсянку, гречку, чтобы получить в итоге ферментированный продукт, который не только даст нам магний и витамины группы B, но и будет максимально полезен для пищеварительной системы», — заключила Королева.

Ученые из Университета Атлантико-Медио в Испании до этого выяснили, что занятия йогой и средиземноморская диета улучшают показатели равновесия, гибкости и мышечной силы пожилых людей. Ученые объяснили, что развитое чувство баланса, гибкость и физическая сила сокращают вероятность падений, чрезвычайно опасных для хрупких костей пожилых.

Ранее врачи рассказали, кому больше всего грозит тепловой удар в жару.