В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниками

В селах Новопетровка и Карабаново Валуйского городского округа Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Белгородской области.

«Валуйский ГО, с. Новопетровка и с.Карабаново. Опасность атаки БПЛА», — говорится в публикации.

В ведомстве призвали местных жителей быть бдительными.

Утром 11 июня в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность.

10 июня сообщалось, что в городе Шебекино в Белгородской области несколько человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».Оператора телеканала в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

До этого телеканал Sky News сообщил, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения украинскими войсками боевой авиации против объектов за пределами новых регионов РФ и Крыма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.