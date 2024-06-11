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Россиянин оформил кредит на новую знакомую, избил кирпичом и сбросил в яму

В Бурятии юноша оформил кредит на девушку и сбросил ее в яму в гараже

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СК РФ по Республике Бурятия

В Бурятии молодого человека из соседнего региона подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью новой знакомой. Об этом сообщает местное управление СК РФ.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. По версии следствия, молодой человек познакомился с 19-летней девушкой и во время совместного времяпровождения забрал телефон. Россиянка не видела, как 20-летний юноша оформил на нее кредит и обналичил деньги.

Затем молодой человек заманил девушку в заброшенный гараж, где ударил несколько раз кирпичом по голове и, когда пострадавшая упала, сбросил ее в овощную яму.

Как о ситуации узнали в правоохранительных органах, не сообщается. Известно, что подозреваемого задержали в соседнем регионе, где он жил. Пострадавшую спасти не удалось.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, сам фигурант находится под стражей. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают необходимые доказательства.

Ранее сомалиец ударил младшую сестру ножом в сердце в день ее рождения, чтобы спасти свою честь.

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