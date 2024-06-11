Москвичей предупредили о дожде, грозе и граде

11 июня Москву ожидают дождь, гроза и град. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Специалисты отмечают, что в этот день в столице будет облачная погода с прояснениями. В городе прогнозируются кратковременный дождь, местами сильный, некоторые районы столкнутся с грозой и градом. Ожидается южный ветер 7-12 метров в секунду, при этом в непогоду порывы будут достигать до 17 метров в секунду.

Несмотря на непогоду, будет довольно тепло: температура воздуха составит от +24 до +26°C.

В Московской области ожидается от +21 до +26°C, а на востоке — до +30°C.

10 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе на юге европейской России ожидается повышение температуры воздуха на два-четыре градуса выше обычной. Кроме того, по его словам, горные районы Краснодарского края и республики Северного Кавказа ожидают сильные дожди в начале недели.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.