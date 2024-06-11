Роспотребнадзор сообщил о завершении подъема заболеваемости корью в России

Во всем мире происходит подъем заболеваемости корью, причем интенсивно, однако в России он уже завершается. Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый. В России, мы считаем, что он в принципе заканчивается», — сказала она.

По словам Поповой, первые случаи кори в РФ были завозными из разных стран. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России учитываются все случаи заболевания или подозрения на него, чтобы предусмотреть и предотвратить все риски.

До этого Роспотребнадзор в своем ежегодном докладе сообщил, что в 2023 году в России заметно увеличилось количество случаев заражения рядом инфекций. Так, число случаев заражения коклюшем выросло в 7,6 раза в сравнении со среднемноголетними показателями. Однако при этом в прошлом году общее число случаев заражения инфекционными или паразитарными заболеваниями снизилось на 30% по сравнению с 2022 годом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о риске начала новой пандемии.