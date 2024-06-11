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На Черном море начался купальный сезон

Вильфанд объявил об открытии купального сезона на Черноморском побережье

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alexo99alex/Shutterstock

Вода на Черноморском побережье прогрелась до +22°С, в Крыму температура воды приблизится к такой отметке к концу второй декады июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс».

«Температура воды на Черном море с сегодняшнего дня устойчиво 22°С», — заявил он.

По словам ученого, с такими температурными показателями уже можно открывать купальный сезон.

«В Крыму <...> к концу второй декады будет уже такая же температура», — добавил Вильфанд.

Согласно его информации, в южной части страны в настоящее время установилась жаркая погода, +32...+35°С в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республике Крым.

«На Черноморском побережье более мягко — +28...+30°С», — заключается в публикации.

До этого руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в Москве на следующей неделе ожидает всплеск тепла.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде на юге России.

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