На Черном море начался купальный сезон

Вода на Черноморском побережье прогрелась до +22°С, в Крыму температура воды приблизится к такой отметке к концу второй декады июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс».

«Температура воды на Черном море с сегодняшнего дня устойчиво 22°С», — заявил он.

По словам ученого, с такими температурными показателями уже можно открывать купальный сезон.

«В Крыму <...> к концу второй декады будет уже такая же температура», — добавил Вильфанд.

Согласно его информации, в южной части страны в настоящее время установилась жаркая погода, +32...+35°С в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республике Крым.

«На Черноморском побережье более мягко — +28...+30°С», — заключается в публикации.

До этого руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в Москве на следующей неделе ожидает всплеск тепла.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде на юге России.