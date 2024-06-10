В Нижнем Новгороде мужчина спрыгнул с седьмого этажа, спасаясь от пожара

В центре Нижнего Новгорода загорелась квартира, хозяин, пытаясь спастись от огня через окно, рухнул вниз. Об этом сообщает издание NN.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, пожар произошел сегодня днем в доме № 3а на улице Тимирязева. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже многоэтажки, в ней находился мужчина. Покинуть жилье через дверь он уже не мог и попытался выбраться через окно. Очевидцы сообщили, что он сорвался и упал на козырек подъезда.

Пострадавшего госпитализировали. Он получил серьезные травмы, за его жизнь сейчас борются врачи. Как уточняет Telegram-канал Ni Mash, квартира мужчины полностью уничтожена огнем. Из дома эвакуированы 23 человека, так как есть вероятность, что рухнет потолок.

Ранее россиянка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от избившего ее пьяного мужчины, и получила переломы ног.