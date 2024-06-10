В одном из регионов Украины поврежден объект инфраструктуры

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что объект инфраструктуры поврежден в Никопольском районе региона. Об этом сообщает ТАСС.

Других подробностей произошедшего Лысак не привел.

По данным официального ресурса для оповещения населения, 10 июня в Днепропетровской области пять раз объявлялась воздушная тревога.

До этого глава администрации Киевской области Руслан Кравченко заявил, что в регионе начался пожар на одном из промышленных объектов после работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранним утром 7 июня серия взрывов произошла на западе Украины — в Хмельницкой области на фоне активной воздушной тревоги в регионе. Некоторое время спустя стало известно, что взрывы повторились.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее система ПВО сработала над Луганском.