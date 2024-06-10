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Политолог объяснила выгоду предлагаемых налоговых изменений для российских регионов

Политолог Кислицына: собранные налоги вернутся в регионы в виде трансфертов

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Pixabay

Предлагаемые налоговые изменения усовершенствуют ситуацию в регионах России, считает руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына. Ее мнение опубликовано в Теlegram-канале ОП РФ.

Эксперт отметила, что все текущие налоги, которые идут в регионы, останутся в регионах.

«Собранные налоги вернутся в регионы в виде трансфертов. Речь не только о поддержке как отстающих, так и развивающихся регионов, но и об общей системе уравнивания», — уточнила она.

Кислицына констатировала, что две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам будет списано.

Высвобожденные средства пойдут на реализацию социальных задач, подчеркнула член ОП РФ.

«Субъекты РФ получат больше полномочий по налогообложению. Например дорогостоящих объектов недвижимого имущества и земельных участков», — добавила она.

По ее словам, нагрузка на региональные бюджеты не увеличится.

«Такие меры поддержки, как «кешбек» семьям с двумя и более детьми с невысокими доходами, будут обеспечиваться за счет средств федерального бюджета», — заявила эксперт.

Политолог указала, что устойчивая бюджетная конструкция создает условие для роста ВВП — налоговая база всех регионов будет расти.

Она подчеркнула, что полученные за счет налоговых изменений средства направят на достижение национальных целей развития и реализация национальных проектов, поддержку социальной сферы и бизнеса, развитие инфраструктуры и развитие проектов, направленных на достижение Россией технологического суверенитета.

Также Теlegram-канал ОП РФ приводит мнение врача-эндокринолога, член СПЧ Ольги Демичевой.

Она отметила, что дополнительные доходы федерального бюджета от изменений налогового законодательства будут направлены в том числе на охрану здоровья граждан.

Врач-эндокринолог рассказала о федеральном проекте, который направлен на борьбу с сахарным диабетом.

Федеральное финансирование позволит провести техническое обновление медучреждений во всех регионах, в том числе в сельской местности и на удаленных территориях. Туда будет поставлено лабораторное оборудование и специальные приборы для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с сахарным диабетом, уточнила она.

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