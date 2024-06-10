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В Москве участников ОПГ осудили за покушение на сбыт наркотиков

Прокуратура Москвы: сообщники получили более 21 года колонии за сбыт наркотиков

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Телеграм-канал Прокуратура Москвы

Московский городской суд приговорил четырех сообщников к длительным срокам заключения по делу о производстве и покушении на сбыт 9 кг мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

По данным ведомства, приговор выносил суд присяжных. В результате суд приговорил 37-летнего Евгения Корчашкина к 21 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, 25-летнюю Марию Корчашкину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 лет, 36-летнего Михаила Маркина к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 35-летнего Виталия Власова к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что Корчашкин привлек к производству и сбыту наркотиков свою жену, а также Маркина и Власова. Они арендовали земельный участок в Новой Москве, организовав кустарную лабораторию по производству наркотических веществ.

До этого в Домодедово драгдилеры на велосипедах обстреляли полицейских.

Ранее в Амурской области изъяли партию наркотиков на девять миллионов рублей.

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