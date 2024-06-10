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В Москве оперируют подростка, которому в ДТП под Можайском оторвало часть ноги

360.ru: пострадавшего в ДТП под Можайском мальчика отправили на вертолете в Москву

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Под Можайском произошло страшное ДТП – иномарка, скорость которой достигала 280 км/ч, протаранила остановку. Один из стоявших на остановке подростков лишился части ноги. Мальчику провели операцию, после чего на вертолете отправили в Москву для повторной, рассказала его мама Елена 360.ru.

Помимо травмы ноги, ребенок получил много ушибов и рваных ран, сообщила женщина.

«Сын, как обычно, гулял на даче в деревне. Он с ребятами катался на велосипедах, но в момент аварии они находились на тротуаре», — рассказала Елена, добавив, что сейчас мальчик еще находится в реанимации.

Всего в момент аварии на остановке были трое подростков, одного из них спасти не удалось, другой успел отскочить. Протаранивший на полной скорости остановку водитель оказался пьян, его задержали. С родственниками своих жертв он, по словам женщины, не связывался и не извинялся.

На МКАД ранее частично перекрыли движение из-за аварии с грузовиком.

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