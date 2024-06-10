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Два ротвейлера напали на пенсионерку в Ленобласти

В Ленобласти пожилая женщина пострадала от нападения двух ротвейлеров

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Depositphotos

В поселке Сосново Ленинградской области собаки бойцовой породы набросились на пенсионерку, которая шла по улице. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Инцидент произошел в поселке Сосново 9 июня, два ротвейлера повалили на землю и искусали пенсионерку, которая гуляла с маленькой собачкой.

«При виде ротвейлеров подняла ее на руки, те стали прыгать. Женщина побежала, собаки ее уронили, одна вцепилась, вторая бегала вокруг. Псы были домашними, ухоженными и очень агрессивными», — рассказал «47.news» один из очевидцев произошедшего.

Пострадавшую госпитализировали, хозяин псов утверждает, что накануне собак посетили неизвестные, мужчина написал заявление в правоохранительные органы. По факту нападения животных проверку проводит Следственный комитет.

До этого сообщалось, что в Гусиноозерске следователи устанавливают обстоятельства нападения бродячей собаки на шестилетнюю девочку. Ребенок играл на детской площадке во дворе дома, когда на нее набросилась бродячая собака. Пес вцепился ребенку в шею. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по республике Бурятия возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Ранее в Бурятии четыре человека пострадали от нападения домашнего алабая.

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