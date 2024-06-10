Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психологи объяснили, почему подростки занимаются зацепингом

Психолог Усанова: подростки увлекаются зацепингом из-за душевного дисбаланса

close
100%
Abdan Zaki/Shutterstock

В России набирает популярность зацепинг – опасная практика, когда подростки едут на электричках или трамваях снаружи, забираясь на крышу или держась за выступающие части. Обычно это говорит о том, что в душе ребенка возник дисбаланс – нехватка положительных эмоций и серотонина в коре головного мозга, объяснила доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова Общественной Службе Новостей.

У подростка на фоне нехватки радости мог случиться переизбыток отрицательных эмоций – с этим нужно разбираться, добавила психолог. Таким образом подростки с учетом своего кругозора реагируют на жизненные события.

«Хорошо бы с такими ребятами заниматься психологу, который выяснит, какие проблемы их беспокоят, и почему они увлекаются этим экстримом, — отметила Усанова. — А затем нужно переключить их на другие виды деятельности. Пусть сначала это тоже будет какой-то экстрим, но не такой страшный. Скажем, катание на скейтборде».

Если ребенка трудно уговорить на поход к специалисту, можно попробовать обратиться к школьному психологу, отметила Усанова. Также она посоветовала родителям самостоятельно проконсультироваться со специалистом, чтобы он подсказал способы решения проблемы.

Напомним, юристы считают, что с помощью зацепинга, который наказывается немаленькими штрафами, подростки могут проявить бунт против устоев взрослого мира и самовыражаться. Также ни стремятся получать острые ощущения и продемонстрировать сверстникам свою «лихость».

Ранее врач дал совет, как оградить подростка от вредных привычек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами