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В Туле возбудили дело о создании преступного сообщества экс-сотрудниками МВД

СК РФ: в Туле возбуждено дело о создании ОПГ экс-сотрудниками МВД

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Туле в отношении 17 человек, включая бывших сотрудников МВД, возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Тульской области.

Отмечается, что ранее в отношении части фигурантов было возбуждено дело о незаконной миграции.

«При оперативном сопровождении регионального УФСБ в отношении 17 фигурантов возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества по признакам преступления, предусмотренного чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по подозрению в организации незаконной миграции.

В преступной деятельности подозревается межэтническая группа, которая, по данным ФСБ, подготавливала подложные трудовые договоры и иную документацию для легализации мигрантов из стран Средней Азии.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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