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Искусственный интеллект показал, как люди будут выглядеть через 1000 лет

LADBible: ИИ смоделировал внешность человека через 1000 лет

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UNILAD/Midjourney

Искусственный интеллект создал изображения, показывающие, как будут выглядеть люди через 1000 лет, пишет LADBible. Нынешних обитателей соцсетей такой прогноз напугал.

По версии ИИ, через 1000 лет у человека будет роботизированное лицо, на котором будут провода и механические приспособления, заменяющие участки кожи. Однако программа не предсказала, что все население Земли станет похожими на киборгов — это коснется лишь некоторую часть.

Еще некоторый процент представителей человеческой расы, как предсказал ИИ, будут похожи на пришельцев с большими глазами, головой без волос и видоизмененной формой носа. По мнению компьютера, это будут связано с изменением глобального климата на Земле.

Пользователей соцсетей из XXI века такой напугал. Люди порадовались, что если это и произойдет, то в далеком будущем, а не в ближайшие 100 лет.

Ранее ИИ помог ученым создать сильнейший в мире сверхпроводящий магнит.

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