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Адвокаты авторитета Шишкана обжалуют его приговор о пожизненном

Защита Шишкана заявила, что обжалует назначенный ему пожизненный срок

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву по прозвищу Шишкан в ближайшее время обжалуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов мужчины Сергея Рогозина.

«Приговор обжалуем», — сказал юрист, воздержавшись от дальнейших комментариев.

10 июня суд приговорил Медведева к пожизненному сроку по делу об организации ОПГ и бандитизме.

До этого сообщалось, что Шишкан в тюрьме пользовался телефоном, который ему передали через подельников.

В мае коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор 18 участникам преступного сообщества, возглавляемого Медведевым. Он был признан не заслуживающим снисхождения. Лишь четверо подсудимых получили вердикт присяжных о снисхождении, что обязывало суд назначать уголовное наказание ниже низшего предела. Подробнее о деле Шишкана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в отношении вора в законе Юрия Пичугина возбудили новое уголовное дело.

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