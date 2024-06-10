Адвокаты авторитета Шишкана обжалуют его приговор о пожизненном

Приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву по прозвищу Шишкан в ближайшее время обжалуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов мужчины Сергея Рогозина.

«Приговор обжалуем», — сказал юрист, воздержавшись от дальнейших комментариев.

10 июня суд приговорил Медведева к пожизненному сроку по делу об организации ОПГ и бандитизме.

До этого сообщалось, что Шишкан в тюрьме пользовался телефоном, который ему передали через подельников.

В мае коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор 18 участникам преступного сообщества, возглавляемого Медведевым. Он был признан не заслуживающим снисхождения. Лишь четверо подсудимых получили вердикт присяжных о снисхождении, что обязывало суд назначать уголовное наказание ниже низшего предела. Подробнее о деле Шишкана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в отношении вора в законе Юрия Пичугина возбудили новое уголовное дело.