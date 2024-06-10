Глава агентства восстановления Украины подал в отставку

Глава государственного агентства восстановления и инфраструктуры Украины Мустафа Найем подал в отставку. Об этом сообщает украинское издание «Новое время».

«По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства», — говорится в сообщении.

Отставки связали со скандалом из-за того, что чиновника не позвали на конференцию по восстановлению Украины в Германии.

До этого на Украине признали, что не успеют восстановить работу всех энергообъектов до зимы.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.