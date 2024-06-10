Диетолог рассказала, как питаться летом

В жаркие дни люди могут сталкиваться со снижением аппетита, однако, чтобы обеспечить организм необходимой энергией, важно есть белок — мясо птицы, рыбу, молочные продукты. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

«Важно поддерживать водный баланс, для этого подойдет простая вода. Можно в нее для вкуса добавить сок или мяту. В рацион стоит включить овощи и фрукты. В них, помимо витаминов и минералов, содержится большое количество жидкости», — посоветовала эксперт.

Она также рекомендует готовить летом смузи из кисло-молочного напитка, фруктов, ягод и круп. При этом с мясными и молочными продуктами стоит быть осторожными, потому что в жаркую погоду они могут быстро портиться, предупредила Круглова. Диетолог также посоветовала с осторожностью относиться к алкоголю, потому что он может приводить к обезвоживанию.

Врач-эпидемиолог ростовского филиала областного Центра гигиены и эпидемиологии Анна Городова до этого говорила, что вода утоляет жажду через 5-10 минут после выпивания. Поэтому не следует пить ее залпом: это может привести к отекам и слабости.

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