В Крыму несколько человек напали на спортсмена и избили, приняв за участника драки

В Севастополе компания напала на человека в парке. Об этом сообщает клуб единоборств «Князь Владимир» в социальных сетях.

Инцидент произошел в Комсомольском парке. По данным источника, вместе с друзьями на территории прогуливался один из спортсменов клуба, когда между двумя компаниями началась драка.

В какой-то момент одна из сторон решила, что молодой человек поддерживает соперников. При этом сам юноша в конфликте участия не принимал.

«Парня избили втроем и нанесли ему травмы, после чего покинули место происшествия», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Известно, что в полицию обратился сам 16-летний пострадавший. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства и участников произошедшего.

Во время проверки представители ведомства также планируют изъять видеозаписи и опросить свидетелей.

Ранее в Петербурге мужчина обратился к компании подростков на пляже и был избит ногами.