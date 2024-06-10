Психолог объяснила, как соцработникам избежать выгорания

Социальным работникам, которые концентрируют свое внимание на помощи другим людям, важно не забывать о себе и не игнорировать собственную усталость, чтобы не допустить выгорания. Об этом «Москве 24» рассказала столичный психолог Екатерина Игонина.

«В поддержке, отдыхе и внимании нуждаются все — в том числе и работники социальной сферы. Очень часто происходит так, что они сталкиваются со сложностями на профессиональном пути, испытывают тяжелые переживания и чувства, подвержены эмоциональному напряжению и высокой интеллектуальной нагрузке. Именно поэтому важно уметь заботиться как об окружающих, так и о себе, полноценно уделяя внимание своим потребностям», — подчеркнула она.

По ее словам, прежде всего стоит вести здоровый образ жизни — сбалансированно и разнообразно питаться, наладить сон и заниматься физической активностью. Кроме того, можно разделять свои эмоции с родными и близкими, чтобы находить в них поддержку. Соцработникам рекомендуют бережно относиться к себе и осознать, что они тоже нуждаются в отдыхе. Чтобы не допустить профессионального и эмоционального истощения, можно посещать супервизии и групповые формы работы, заключила Игонина.

Начальник отдела карьерной экспертизы центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова до этого говорила, что переработки, постоянное напряжение и перегрузка информацией могут спровоцировать эмоциональное выгорание, а также привести к отсутствию мотивации.

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