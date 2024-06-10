Больше половины россиян в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают офисы опен-спейс

Предпочтения относительно планировки офисного пространства различны у возрастных групп. Так, россияне в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают планировку опен-спейс гораздо чаще, чем участники опроса старшего возраста. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Молодые люди выбирают свободные планировки в 55% случаев, в то же время среди респондентов в возрастной категории от 36 до 45 лет работать в опен-спейсе предпочли бы только 30% опрошенных.

Среди преимуществ офиса в формате опен-спейс большинство россиян называют чувство сопричастности каждого и командный дух (44%) и возможность общаться с коллегами в процессе работы (в 25% случаев). Среди других преимуществ опен-спейсов россияне отмечают открытые и понятные бизнес-процессы (23%) и то, что руководитель всегда находится в зоне доступа (13%).

Тем не менее даже при работе в опен-спейс каждому второму россиянину (50%) важно иметь закрепленное за ним место работы. При этом для каждого четвертого это не решающий фактор (33%). Еще 18% затрудняются ответить на данный вопрос.

Россияне также признались, какие критерии планировки рабочего пространства для них наиболее значимы. Так, в офисе мечты опрошенные хотели бы видеть зонированное пространство: тихие зоны для работы (в 41% случаев), зоны для общения и отдыха (в 22% случаев), просторные обеденные зоны (в 15% случаев), зоны коворкинга (в 13% случаев). Любопытно, что в 22% случаев россияне признались, что мечтают о собственном бариста, который бы готовил вкусный кофе и другие напитки, не выходя из офиса.



Примечательно, что у россиян есть запрос не только на рабочее пространство, но и на пространство для отдыха во внерабочее время: так, в 24% случаев опрошенные хотели бы иметь в офисе зоны для занятий спортом, а также массажный кабинет (в 12% случаев), душевые кабины (в 10% случаев), зоны для сна (в 7% случаев). Еще в 21% случаев россияне называли зеленые зоны на территории как один из ключевых критериев офиса мечты.

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