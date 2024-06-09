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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки дронов

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Shutterstock

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

9 июня Смирнов сообщил, что в течение суток над приграничными районами Курской области уничтожили 15 украинских беспилотников.

Он уточнил, что 15 БПЛА были «ликвидированы и обезврежены» с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

8 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника в небе над республикой.

По его словам, БПЛА были запущены с территории Украины в сторону военного аэродрома в городе Моздоке.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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