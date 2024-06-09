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В Индии два самолета едва не столкнулись при посадке и взлете с одной полосы

Самолет приземлился в Мумбаи одновременно с взлетом с полосы другого авиалайнера

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Соцсети

Пассажирский самолет во время приземления в аэропорту в индийском городе Мумбаи чуть не столкнулся с другим воздушным судном, которое в этот момент взлетало с той же полосы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Афиша Daily News».

Журналисты сопроводили материал видеозаписью, на которой запечатлен данный инцидент. На кадрах можно увидеть, как колеса одного из самолетов касаются земли одновременно с отрывом от нее другого воздушного судна.

В настоящее время руководство авиакомпании, которой принадлежат самолеты, проводит проверку по факту произошедшего. Специалистам предстоит выяснить, насколько обоснованными были действия пилотов воздушных судов.

«Авиаагентство Индии отстранило от работы диспетчера, разрешившего посадку», — подчеркивается в публикации.

8 июня легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе подмосковного города Лыткарино. По данным регионального управления МЧС РФ, воздушное судно экстренно приземлилось на Тураевском шоссе. В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково два самолета задели друг друга крыльями.

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