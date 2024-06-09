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Москвичей предупредили о залповом «мегаливне» на День России

Метеоролог Тишковец: 12 июня в Москве пройдет тропический мегаливень

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Павел Бедняков/РИА Новости

Тропический «мегаливень» ожидается в Москве в День России, который традиционно празднуют 12 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже 10 июня в столице прогнозируется дождь интенсивностью до шести миллиметров осадков. На следующий день в городе пройдет ливень интенсивностью до 21 миллиметра осадков.

«В среду ожидается залповый «мегаливень» интенсивностью до 41 миллиметра, что составляет половину всей июньской нормы. В этот день пик тропических ливней и сильных гроз с градом придется на период с 15:00 до 21:00 мск», — предупредил метеоролог.

Тишковец добавил, что ни в один год в новейшей истории страны 12 июня еще не выпадало такое количество осадков. Более того, специалист не исключил нового суточного рекорда по количеству выпавших осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 году, тогда в День России в Москве выпали 34,1 миллиметра осадков.

При этом 13 и 14 июня в столице также ожидаются дожди, но уже меньшей интенсивности. В целом за пять суток в городе может выпасть 130% от месячной нормы осадков, подчеркнул синоптик.

Что касается температуры воздуха, по ночам столбики термометров в среднем будут показывать от +13°C до +18°C. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +20°C до +25°C.

Ранее жителям и гостям Москвы рассказали о погоде в июне.

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