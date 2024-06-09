В Республике Крым при тушении загоревшейся растительности спасли ежа

Сотрудники экстренных служб спасли ежа, пострадавшего в результате природного пожара в Республике Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В воскресенье, 9 июня, в городе Феодосии загорелась сухая растительность на площади пять тысяч квадратных метров. К тушению огня были привлечены 56 специалистов и 12 единиц техники, но работа осложнялась сильным ветром и болотистой местностью.

По информации ведомства, именно в ходе ликвидации возгорания сотрудники 20-й пожарно-спасательной части Даниил Окопный и Виталий Бажура обнаружили опаленного огнем ежа. В результате мужчины решили забрать животное в часть.

«Бедолагу накормили и напоили. Сейчас животное в надежных чрезвычайных руках», — говорится в заявлении.

30 мая в городе Астрахани из-за короткого замыкания электрической сети загорелся сарай, в котором находились 48 кроликов. Площадь пожара составила 155 квадратных метров.

При этом владелец постройки немедленно оповестил огнеборцев о наличии животных, благодаря чему всех кроликов удалось спасти. Никто из людей также не пострадал.

Ранее в Москве сотрудники экстренных служб вынесли из горящего здания спавшего питона.